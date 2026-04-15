Sentenza definitiva | il Nuovo Clan Partenio è camorra

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna definitiva per il Nuovo Clan Partenio, rifiutando tutti i ricorsi presentati. La decisione è stata comunicata oggi dalla V Sezione Penale, che ha depositato il dispositivo. La sentenza rappresenta la conclusione del procedimento giudiziario avviato contro l’organizzazione, ritenuta affiliata alla camorra.

AVELLINO – È definitiva la sentenza sul Nuovo Clan Partenio.La V Sezione Penale della Corte di Cassazione ha depositato oggi il dispositivo: tutti i ricorsi sono stati rigettati.Unica eccezione, Giovanni Volpe, per il quale i giudici supremi hanno accolto parzialmente l'impugnazione limitatamente.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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