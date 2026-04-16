Il sindaco di Camini ha annunciato di aver ritirato le dimissioni presentate la settimana scorsa, rimanendo in carica. La decisione arriva dopo una crisi legata al problema del randagismo e a un gesto di protesta contro i cani. La situazione ha coinvolto le autorità locali e ha portato a un cambiamento nella posizione del primo cittadino. La vicenda si svolge in un contesto di tensione tra le parti interessate.

Il sindaco di Camini, Pino Alfarano, ha deciso di revocare le dimissioni presentate lo scorso fine settimana, trasformando un atto di protesta in una chiamata alla responsabilità collettiva. La decisione è giunta dopo un’assemblea comunale aperta che ha la partecipazione diretta di cittadini e rappresentanti delle associazioni, scaturita da una fortissima tensione legata all’emergenza del randagismo nel piccolo comune della Vallata dello Stilaro. L’episodio che ha scatenato la crisi si è consumato tra la domenica precedente l’annuncio e i giorni immediatamente successivi. Il primo cittino ha riferito di aver trovato quattro cuccioli abbandonati in un sacchetto proprio nei pressi della sua abitazione, con l’indicazione anonima di prendersene cura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Camini, il sindaco resta: crisi randagismo e il gesto contro i cani

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