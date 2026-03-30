Concessioni pubbliche Anac | modifiche sostanziali richiedono una nuova gara

L'Autorità nazionale anticorruzione ha stabilito che ogni modifica sostanziale a una concessione pubblica di costruzione e gestione, durante la fase di esecuzione, richiede l'avvio di una nuova gara d'appalto. La regola si applica alle variazioni che comportano cambiamenti rilevanti rispetto ai termini originari dell’accordo, e queste devono essere approvate tramite procedure di affidamento differenti da quella iniziale.

Una concessione di costruzione e gestione non può essere alterata in modo significativo durante la fase esecutiva senza ricorrere a una nuova procedura di affidamento. È il principio ribadito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nel parere di funzione consultiva n. 7, approvato l’11 marzo 2026, relativo al caso di una RSA. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Ponte, l'Anac: "Serve nuova gara". Ciucci: "Lavori al via entro fine 2026"Nuovo capitolo nella storia infinita del Ponte sullo Stretto, con un botta e risposta tra l'Anac e la società Stretto di Messina che riaccende il... Leggi anche: Misure anti-impunità: il nuovo pacchetto sicurezza rivede scudo e fermo con modifiche sostanziali