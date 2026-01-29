Il Giro del Delfinato cambia nome! Presentato il percorso per l’edizione 2026 con otto tappe

Il Giro del Delfinato cambia nome. La corsa francese, che si svolgerà dal 7 al 14 giugno 2026, avrà un nuovo titolo. Gli organizzatori hanno presentato il percorso, che si compone di otto tappe. La novità più evidente riguarda proprio il nome dell’evento, che da quest’anno in poi non si chiamerà più così. La corsa si prepara a tornare sui sentieri francesi con un percorso rinnovato e una settimana di sfide intense.

Il Giro del Delfinato non si chiamerà più in questo modo già a partire dall'edizione 2026, in programma dal 7 al 14 giugno. Gli appassionati del grande ciclismo dovranno presto abituarsi alla nuova denominazione di una delle corse a tappe più note del panorama internazionale, celebre per ricoprire il ruolo di preparazione al Tour de France. Il nome da appuntare è il seguente: Tour Auvergne-Rhone-Alpes, in modo da celebrare l'intera area geografica francese che ospita la manifestazione. La prima tappa scatterà da Vizille e si concluderà a Saint-Ismier, proponendo l'insidiosa Cote di Saint-Jean-le-Vieux (5,6 km all'8,7% di pendenza media).

