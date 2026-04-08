Rapinato nel cuore della notte mentre passeggia con la fidanzata arrestati due malviventi

Nella notte tra martedì e mercoledì, due uomini hanno aggredito e rapinato un giovane mentre passeggiava con la fidanzata nella zona di Marebello. L’aggressione si è verificata nel cuore della notte, portando all’arresto dei due malviventi poco dopo. La vittima è stata presa di mira mentre si trovava in strada, e i responsabili sono stati fermati dalle forze dell’ordine.

Violenta rapina, nella notte tra martedì e mercoledì, nella zona di Marebello dove un giovane è stato aggredito da due malviventi. L'allarme è arrivato alla sala operativa della Questura di Rimini verso le 4.30 quando la vittima, uno straniero, stava passeggiando con la sua ragazza ed è stato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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