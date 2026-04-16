Caltanissetta accende i motori | arrivano gli Assoluti d’Italia

A Caltanissetta si avvicina l’inizio degli Assoluti d’Italia e della Coppa Italia Enduro, eventi che coinvolgono numerosi piloti e appassionati del settore. La presentazione ufficiale si è svolta nelle ultime ore, annunciando l’organizzazione delle competizioni nel territorio. La manifestazione si svolgerà in diverse tappe sul territorio nisseno, attirando pubblico e atleti da tutta Italia.

Caltanissetta si prepara a diventare il centro nevralgico del motociclismo nazionale con la presentazione ufficiale degli Assoluti d’Italia e della Coppa Italia Enduro. L’incontro con è fissato per venerdì 17 aprile 2026 alle ore 12:00 presso Piazza Mons. Garsia, dove verranno sveliti i dettagli tecnici e organizzativi di una competizione di altissimo livello che vedrà protagonista il territorio ennese. Il tavolo tecnico della presentazione. La conferenza stampa vedrà la partecipazione di un gruppo ristretto di figure chiave per il settore sportivo e istituzionale. Tra i relatori figurano l’assessore agli Eventi e allo Sport del Comune di Caltanissetta, Salvatore Petrantoni, insieme al presidente del Comitato regionale Sicilia della Federazione Motociclistica Italiana, Sebastiano Passarello.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caltanissetta accende i motori: arrivano gli Assoluti d’Italia Notizie correlate Caltanissetta accende il freestyle: 150 atleti in sfida per l’ItaliaCaltanissetta si trasforma nel centro nevralgico del pattinaggio freestyle regionale questo sabato 11 e domenica 12 aprile 2026, accogliendo circa... Gessate accende i motori: benedizione e festa per tutti gli amantiDomani, intorno alle ore 11, la zona di Gessate ospiterà la Benedizione dei Motori, un appuntamento che segna l’apertura ufficiale del nuovo...