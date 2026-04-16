Caltanissetta | 1,3 milioni per il nuovo Centro per l’Impiego

A Caltanissetta, sono stati stanziati 1,3 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo Centro per l’Impiego. I lavori si svolgeranno nell’edificio che un tempo ospitava la sede della Banca San Michele, situato in corso Umberto. L’obiettivo è migliorare i servizi dedicati all’occupazione nella zona, offrendo una struttura moderna e funzionale. La consegna del progetto è prevista nei prossimi mesi.

Il futuro dei servizi per l'occupazione a Caltanissetta trova una nuova dimora tra le mura dell'ex sede della Banca San Michele, in corso Umberto. La decisione è stata formalizzata attraverso una determina dirigenziale firmata da Intilla, coordinatore della Direzione Lavori pubblici del Comune, che ha reso pubblico all'albo pretorio il passaggio di proprietà dell'immobile alla Bcc G. Toniolo e San Michele di San Cataldo. L'operazione economica, che si concluderà con la firma del contratto entro .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caltanissetta: 1,3 milioni per il nuovo Centro per l’Impiego Notizie correlate Inaugurato il nuovo Centro per l’Impiego di ArezzoArezzo, 8 aprile 2026 – È stato inaugurato questa mattina, alla presenza del vicesindaco Lucia Tanti, degli assessori Alessandro Casi, Francesca... In Brianza apre un nuovo centro per l'impiegoTutto pronto per l’inaugurazione del nuovo centro per l’impiego di Seregno, che il 13 gennaio si è trasferito da via Monte Bianco 7 a Via Monte Rosa... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: La provincia di Caltanissetta è fragile: per salvare Sutera bisogna aggiornare il Pai, a Niscemi torna la paura della frana; GdiF Caltanissetta, vendevano droga sui social e spedivano in tutta Italia: 2 arresti. Ricostruito un giro d’affari da oltre 2 milioni di euro; Turismo e migrazione: dalla Regione Siciliana 1,5 milioni per la promozione di Lampedusa, Caltanissetta, Favignana e Pozzallo; Enti locali, 1,5 milioni ai Comuni che ospitano centri di accoglienza per migranti. Buongiorno! #essercisempre #poliziadistato #questuradicaltanissetta #questura #Caltanissetta #polizia #AnniversarioPolizia - facebook.com facebook «Ho ascoltato con sgomento le ultime esternazioni del procuratore De Luca», lo dice l’ex pm Gioacchino Natoli: replicando alle dichiarazioni del procuratore di Caltanissetta, udito davanti all’antimafia in merito alle indagini sulle stragi del '92 x.com