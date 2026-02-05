In Brianza apre un nuovo centro per l' impiego

Questa mattina, a Seregno, si è tenuta l’inaugurazione del nuovo centro per l’impiego. Dopo mesi di lavori, il centro ha aperto le porte in via Monte Rosa 10, spostandosi dalla vecchia sede di via Monte Bianco 7. La struttura offrirà nuovi servizi per chi cerca lavoro e per le aziende locali. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini interessati a conoscere le novità.

Tutto pronto per l'inaugurazione del nuovo centro per l'impiego di Seregno, che il 13 gennaio si è trasferito da via Monte Bianco 7 a Via Monte Rosa 10. L'appuntamento è fissato alle 16 di giovedì 19 febbraio.L'inaugurazioneL'inaugurazione ufficiale del nuovo centro avverrà alla presenza delle.

