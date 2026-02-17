Call of Duty Warzone Mobile chiude per sempre | Activision annuncia la data ufficiale dello spegnimento dei server

Activision ha deciso di chiudere definitivamente i server di Call of Duty: Warzone Mobile il 17 aprile 2026, dopo aver constatato un calo significativo degli utenti attivi nelle ultime settimane. La società ha comunicato che la decisione arriva in seguito a uno scarso interesse da parte dei giocatori e a difficoltà nel mantenere aggiornato il gioco. Per molti appassionati, questa scelta segna la fine di un’esperienza di gioco che ha coinvolto milioni di persone in tutto il mondo, tra problemi tecnici e mancate novità che hanno ridotto il coinvolgimento.

È ufficiale: Activision ha confermato che Call of Duty: Warzone Mobile verrà chiuso definitivamente il 17 aprile 2026, mettendo fine all'esperienza mobile del celebre battle royale. Dopo mesi di segnali negativi, tra cui la rimozione dagli store digitali e la progressiva riduzione del supporto, arriva ora la conferma definitiva: i server verranno spenti e il gioco diventerà completamente inutilizzabile. L'annuncio è stato pubblicato attraverso i canali ufficiali, accompagnato da un messaggio rivolto alla community che ha supportato il titolo fin dal suo debutto, ringraziando i giocatori per la loro partecipazione e il loro entusiasmo.