Calendario venatorio 2026 2027 | presentata la prima bozza allarme del Wwf su pre-aperture caccia prolungata e rischi per l’orso

Questa mattina è stata presentata ufficialmente la prima bozza del calendario venatorio 20262027. La notizia ha subito acceso le preoccupazioni del Wwf Abruzzo, che ha già inviato le sue osservazioni alla Regione, all’Ispra e al Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale. L’associazione ambientalista mette in guardia sui rischi di pre-aperture e di una caccia prolungata, che potrebbe mettere in pericolo le specie più vulnerabili, come l’orso.

L'associazione ha trasmesso le proprie osservazioni alla Regione, all'Ispra e al Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale

Il 10 luglio 2027, Napoli ospiterà per la prima volta nelle sue acque una tappa dell’America’s Cup, uno degli eventi più prestigiosi nel mondo della vela.

Il Wwf Italia si unisce all’iniziativa “I corridoi dell’orso”, prevista per sabato 3 gennaio 2026, per sensibilizzare sull’importanza di preservare i corridoi naturali nel Parco d’Abruzzo.

Calendario venatorio 2026/2027, prima bozza in Consulta: WWF Abruzzo, criticità su preaperture e aree dell’orsoAbruzzo - È stata presentata in sede di Consulta la prima bozza del Calendario venatorio Abruzzo 2026/2027. Il WWF Abruzzo ha trasmesso le proprie osservazioni alla Regione, all’ISPRA e al ... terremarsicane.it

Campania, approvato il calendario venatorio 2025-2026Approvato il Calendario venatorio 2025/2026. Come negli ultimi anni, il calendario è stato costruito con attenzione all'equilibrio tra tutela ambientale e esigenze del mondo venatorio. Abbiamo ... ansa.it

Scontro aperto tra mondo venatorio e associazioni ambientaliste in Sardegna dopo la decisione della Regione autonoma di estendere il calendario venatorio 2025-2026. Con il decreto assessoriale n. 3 del 23 gennaio 2026, - Non fermarti al titolo - clicca e le - facebook.com facebook