Calciomercato Inter senti Carnevali | Muharemovic? Ha un doppio prezzo

L’amministratore delegato del Sassuolo ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport per parlare della situazione di calciomercato riguardante Tarik Muharemovic, obiettivo dell’Inter. Carnevali ha dichiarato che il costo del giocatore dipende da diversi fattori e ha spiegato che il suo valore può variare a seconda delle condizioni. La trattativa tra le parti è ancora in corso e si sta definendo la proposta più adeguata.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport l’amministrato delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato della situazione di calciomercato che si sta creando attorno all’obiettivo dell’Inter Tarik Muharemovic. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato, Inter senti Carnevali: “Muharemovic? Ha un doppio prezzo” Notizie correlate Leggi anche: Mercato Inter, Carnevali: «Per Muharemovic valutiamo contropartite» Mercato Inter, Carnevali si espone su Muharemovic: ecco le sue parole. E quella percentuale a favore della Juventus…di Redazione Inter News 24Mercato Inter, Carnevali, dirigente del Sassuolo, ha parlato così dell’interesse nerazzurro per Muharemovic: le sue parole... Tutti gli aggiornamenti Carnevali su Muharemovic: Big italiana o inglese, il prezzo cambia. Inter in pole, ma occhio alla JuveUna stagione da protagonista con la maglia del Sassuolo, con tanto di accesso alla vetrina mondiale dopo aver eliminato l'Italia con la sua Bosnia: Tarik Muharemovic è destinato a essere uno dei nomi ... calciomercato.com Muharemovic all’Inter, la rivelazione di Carnevali spiazza Marotta!Muharemovic all'Inter - Occhio alle novità su Muharemovic all'Inter: l'annuncio di Carnevali spiazza i nerazzurri e Marotta! fantamaster.it