Mercato Inter dalle cessioni arriva un tesoretto di ben 100 milioni di euro | la lista dei partenti e degli obiettivi

Il mercato dell'Inter ha generato un introito di circa 100 milioni di euro grazie alle cessioni effettuate finora. La lista dei giocatori che hanno lasciato il club comprende diversi nomi, mentre sono stati individuati alcuni obiettivi di mercato da raggiungere nelle prossime settimane. La disponibilità finanziaria derivante dalle cessioni potrebbe influenzare le prossime operazioni di acquisto e rinnovo della rosa.

Inter News 24 Mercato Inter, dalle cessioni spunta un budget di ben 100 milioni di euro. Ecco la lista dei partenti e degli obiettivi della dirigenza nerazzurra. Cristian Chivu si prende l’Inter. Dopo i dubbi della vigilia e il consolidamento del primato in classifica (+9 sul Napoli), il tecnico rumeno è pronto a firmare il rinnovo del contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 2028. L’accordo prevede un importante adeguamento dell’ingaggio, che passerà dai 2,5 milioni attuali a 4 milioni di euro a stagione. Una mossa che, come riportato dal Corriere della Sera, conferisce pieni poteri all’allenatore per la programmazione della prossima stagione, con l’obiettivo di avviare un nuovo ciclo tecnico.🔗 Leggi su Internews24.com

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