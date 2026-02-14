Ultimissime Inter LIVE | Chivu sorprende nelle scelte a centrocampo Spunta il nome di Comuzzo per la difesa

Luca Chivu ha deciso di sorprendere i tifosi dell’Inter con le sue scelte a centrocampo, suscitando discussioni tra gli appassionati. Nel frattempo, si fa strada il nome di Comuzzo come possibile rinforzo per la difesa, mentre la squadra si prepara alla prossima sfida. La giornata è stata ricca di aggiornamenti e voci che circolano tra gli addetti ai lavori.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di SABATO 14 FEBBRAIO. Calciomercato Inter, Comuzzo nel mirino di Ausilio? La posizione del DS nerazzurro è una sentenza Calciomercato Inter, Piero Ausilio non ha nessuna intenzione di sostituire l’eventuale partenza di Bisseck con Pietro Comuzzo della Fiorentina Probabili formazioni Inter Juve: Chivu sorprende a centrocampo, in attacco Thuram e Lautaro Martinez Probabili formazioni Inter Juve: Chivu lancia dal primo minuto il recuperato Barella e conferma Zielinski in regia Lautaro Martinez al Matchday Programme: «Sono orgoglioso di essere il capitano dell’Inter, è frutto di tanti sacrifici» Lautaro Martinez al Matchday Programme: Inter Juventus si avvicina e il simbolo della formazione meneghina, si racconta Inter Juventus, il rebus a centrocampo di Chivu tra il rientro dei titolari e l’imminente impegno europeo Inter Juventus rappresenta il bivio cruciale della stagione per i nerazzurri, con il tecnico Cristian Chivu chiamato alle ultime scelte di formazione Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 13 FEBBRAIO. 🔗 Leggi su Internews24.com

Argomenti discussi: Inter, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata di Serie A Enilive: recuperati Barella e Calhanoglu; Formazioni ufficiali Sassuolo-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Lautaro Martinez, Thuram, Bonny, Pio Esposito, Barella, Calhanoglu, Nzola, Bakola e Ulisses Garcia; Inter-Juventus, stasera in Tv: dove vederla, doppia diretta, record e le parole (inattese) di Chivu sull'arbitro; Ultimissime Inter LIVE | conferenza di Chivu e ultimi dubbi in vista del Derby d’Italia Intanto arriva una richiesta della Curva Nord.

