Calciomercato Inter Moussa Diaby è il sogno di Chivu | il tecnico lo vuole per un motivo Il retroscena

Durante il calciomercato estivo, l'allenatore dell'Inter ha manifestato interesse per Moussa Diaby, considerandolo un obiettivo prioritario. La richiesta è stata comunicata alla dirigenza e inserita nelle strategie di rafforzamento della squadra per la prossima stagione. La trattativa è in corso e si attendono aggiornamenti ufficiali sulle eventuali mosse di mercato.

di Alberto Petrosilli Calciomercato Inter, il desiderio di Chivu per la prossima estate è sempre Moussa Diaby: ecco il motivo. L’ Inter di Cristian Chivu non ha mai smesso di sognare l’accelerazione decisiva per la fascia destra. Dopo il tentativo sfumato a gennaio per la resistenza dell’ Al-Ittihad, l’estate 2026 si preannuncia come il momento della verità per l’approdo a Milano di Moussa Diaby, l’esterno che incarna l’identikit perfetto tracciato dal tecnico nerazzurro fin dai tempi della richiesta per Lookman. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Calciomercato Inter, Chivu sogna Diaby. Secondo la Gazzetta dello Sport, il francese classe ’99 rappresenta la chiave per l’evoluzione tattica della capolista, attualmente a 69 punti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Moussa Diaby è il sogno di Chivu: il tecnico lo vuole per un motivo. Il retroscena Articoli correlati Calciomercato Inter, Moussa Diaby torna di moda: Chivu riflette sulla possibile rivoluzione tatticadi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, i nerazzurri puntano con decisione sull’esterno francese Diaby per trasformare l’assetto offensivo... Calciomercato Inter, clamoroso retroscena Chivu! In estate il tecnico ha posto il veto a questa partenzaMercato Inter, Bastoni seguito in Premier League! Ecco quali club sono interessate Calciomercato Inter, clamorosa suggestione Alisson! Si apre il... Tutti gli aggiornamenti su Calciomercato Inter Temi più discussi: Inter, cosa filtra su Palestra: Chivu ha dato un indizio; Calciomercato Inter: Salah sblocca il colpo in attacco; Corriere dello Sport - Al-Ittihad su Salah: l'egiziano in Arabia spinge Diaby all'Inter in estate? Lo scenario; Calciomercato Inter, si torna su Diaby. Strappi e imprevedibilità: Inter, perché Diaby è quello che serve. E Chivu può cambiare moduloIn estate il club nerazzurro tornerà alla carica per il giocatore dell'Al Ittihad ... msn.com Calciomercato Inter: Moussa Diaby rimane nel mirino per l’attacco. L’indiscrezioneIl calciomercato Inter aveva messo nel mirino Diaby già a gennaio, come vi avevamo documentato su base praticamente quotidiana. I contatti tra Beppe Marotta e ... news-sports.it Prove generali in vista della prossima stagione… #Vicario a cena con il gruppo Inter della Nazionale + Locatelli È l’uomo giusto per la porta nerazzurra #calciomercato #inter #SerieA - facebook.com facebook Inter, Ausilio a Londra: contatti per Vicario #SkySport #Inter #Calciomercato #Vicario x.com