Calciomercato Inter focus su Mile Svilar

Da ilprimatonazionale.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di ieri sera tra Inter e Roma a San Siro, la squadra di casa ha subito cinque reti. Durante la gara, il portiere della Roma ha parato diversi tiri e ha mantenuto la porta inviolata in alcune occasioni. La prestazione di Mile Svilar, portiere della Roma, è stata al centro dell’attenzione, suscitando interesse in vista delle prossime sessioni di mercato.

Nella partita di ieri sera giocata contro la Roma a San Siro, la capolista della Serie A ha potuto osservare da vicino uno dei possibili obiettivi di  calciomercato: ha subito cinque reti dall’ Inter, ma la prestazione di Mile Svilar vale la pena di essere approfondita. Calciomercato Inter, la prestazione di Svilar L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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