Calciomercato Inter focus su Mile Svilar

Nella partita di ieri sera tra Inter e Roma a San Siro, la squadra di casa ha subito cinque reti. Durante la gara, il portiere della Roma ha parato diversi tiri e ha mantenuto la porta inviolata in alcune occasioni. La prestazione di Mile Svilar, portiere della Roma, è stata al centro dell’attenzione, suscitando interesse in vista delle prossime sessioni di mercato.

Nella partita di ieri sera giocata contro la Roma a San Siro, la capolista della Serie A ha potuto osservare da vicino uno dei possibili obiettivi di calciomercato: ha subito cinque reti dall’ Inter, ma la prestazione di Mile Svilar vale la pena di essere approfondita. Calciomercato Inter, la prestazione di Svilar L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, focus su Mile Svilar Leggi anche: Calciomercato Inter, il sogno in porta si chiama Mile Svilar Quel decatleta di Mile SvilarChi è convinto che quello del portiere sia un ruolo statico, dovrebbe fare più attenzione a quello che effettivamente fanno gli estremi difensori... CLAMOROSO MANCINI: RANIERI E DE ROSSI MI HANNO CAMBIATO! + CONFESSIONE TOTALE SULLA CHAMPIONS Temi più discussi: Pedullà: Confermo, Inter forte su Muharemovic: ecco le cifre. E arriverà anche…; Inter, in difesa via i vecchi, spazio a Vicario, Solet e a due giovani: ecco chi entra e chi esce; Inter-Roma pronostico e quote, la chicca sul risultato esatto; Calciomercato – E’ la Bosnia di Alajbegovic: piace a Juventus, Milan e Roma. Inter forte su Mancini, possibile scambio con la Roma: la contropartita | CMInter e Roma pensano a un clamoroso affare di mercato in vista dell’estate: ecco cosa sta succedendo. Domenica sera si ritroveranno di fronte in una delle sfide più attese ed esaltanti della trentune ... calciomercato.it Inter, affare con la Fiorentina: nuovo rinforzo per ChivuL'Inter lavora per rinforzare la rosa a disposizione di Chivu e l'ultima idea potrebbe arrivare direttamente dalla Fiorentina ... calciomercatonews.com Calciomercato Inter Obiettivo Konè ma… facebook Inter, Ausilio a Londra: contatti per Vicario #SkySport #Inter #Calciomercato #Vicario x.com