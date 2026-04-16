Calciomercato da Goretzka a Lewandowski | come sarà il Milan del futuro?

Il Milan si prepara alla prossima sessione di calciomercato con un elenco di possibili arrivi. Tra i nomi più indicati ci sono il centrocampista tedesco, l'attaccante polacco e un altro giocatore di esperienza. La società ha già iniziato a muoversi per definire le trattative e rafforzare la rosa in vista della nuova stagione. Le decisioni ufficiali saranno comunicate nelle prossime settimane.

Il Milan guarda già al mercato per la prossima stagione. Già tanti i nomi in lista per i rossoneri: da Goretzka a Lewandowski, passando per Gila. Ecco come potrà essere il Milan del futuro.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Calciomercato, da Goretzka a Lewandowski: come sarà il Milan del futuro? 3 ACQUISTI PER RINFORZARE LA SQUADRA SOLO COSÌ POTREMMO RITORNARE COMPETITIVI... Notizie correlate Calciomercato Milan, la top 11 dei parametri zero: da Goretzka a Lewandowski, tutti i nomi da tenere d’occhioIl mercato dei parametri zero rappresenta ogni anno una miniera d'oro di opportunità, e l’estate 2026 non farà eccezione. Top News Calciomercato Milan: offerta per Goretzka, chiesto Lewandowski. Un rinnovo e un ‘ritorno’Tanto spazio concesso al calciomercato del Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, giovedì 9 aprile 2026. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Goretzka, lo scatto del Milan: pronto un triennale, la trattativa e le cifre; Juve o Milan: quale sarebbe la migliore squadra italiana per Goretzka; Milan e Juve (ma non solo) su Goretzka: le cifre tra ingaggio e bonus per il colpo a zero; Calciomercato Milan, in arrivo la decisione di Goretzka. Allegri chiede Goretzka per un Milan da Champions. E per l'attacco è apprezzato CastroL'edizione di oggi di Tuttosport, tra le altre cose, dedica un po' di spazio anche alle possibili mosse del Milan nel prossimo calciomercato. tuttomercatoweb.com Quote calciomercato Goretzka Milan: il tedesco sarà un altro colpo alla Modric?Due mesi e mezzo all'apertura del mercato, i direttori sportivi si stanno già muovendo per costruire le squadre per la prossima stagione. Fondamentale, nel caso del Milan, garantirsi ... milannews.it Il presidente del Milan afferma di non aver mai creduto allo Scudetto E ne fa una questione di gioco... Ha ragione - facebook.com facebook Scaroni: "L'obiettivo del Milan è sempre stato il posto Champions e sono convinto che ce la faremo. Non è stata una bella settimana. Lo scudetto ci piace molto, infatti mi piace da pazzi lo stadio del Sassuolo per quello che abbiamo vissuto lì. Io non mi sono m x.com