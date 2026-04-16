Calcio spettacolo | gli Autogol in scena al Circus
Il 29 aprile al teatro Circus di Pescara si terrà lo spettacolo “Calcio spettacolo” con gli Autogol. La compagnia porterà in scena una rappresentazione dedicata al mondo del calcio, combinando comicità e intrattenimento. L’evento si svolgerà in una location tradizionale per spettacoli teatrali e durerà diverse ore, offrendo al pubblico uno spettacolo di intrattenimento legato al calcio.
Il prossimo 29 aprile, al teatro Circus di Pescara, si esibiranno gli Autogol nel divertente spettacolo intitolato “Calcio spettacolo”. Organizzazione a cura di Best Eventi. I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com.Ambientato in uno.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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