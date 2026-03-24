Calcio spettacolo a Seriate in scena gli Autogol

Gli Autogol con il loro nuovo show “Calcio Spettacolo” sono al cineteatro Gavazzeni di Seriate (BG) venerdì 27 marzo, alle 21. I biglietti sono disponibili a 39,00 euro per poltrona numerata. Si possono acquistare al cineteatro Gavazzeni di Seriate o su ticketone.it “Calcio Spettacolo” è il primo tour teatrale de Gli Autogol: tra parodie dei personaggi calcistici più famosi agli sketch sul calcetto, passando per grandi amarcord come Holly e Benji. Il mondo “Autogol” che il pubblico conosce viene riproposto dal trio sul palcoscenico del cineteatro Gavazzeni. Gli Autogol sono un trio comico italiano formato da Michele Negroni, Alessandro Iraci e Alessandro Trolli (detto Rollo), originari della provincia di Pavia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

“Stato interessante”, a Seriate in scena ShamzyVenerdì 20 marzo, alle 21, sul palco del cineteatro Gavazzeni di Seriate c’è Shamzy con “Stato interessante”.

Roberto Mercadini in scena con “Moby Dick” a SeriateVenerdì 23 gennaio, alle 21, al cineteatro Gavazzeni di Seriate Roberto Mercadini porta in scena “Moby Dick.

IL MONDO OGGI - Una partita a Risiko