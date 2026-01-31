Milan Primavera il portiere Bianchi è stato operato al ginocchio | intervento perfettamente riuscito

Il portiere della squadra giovanile del Milan, Alessandro Bianchi, si è sottoposto a un intervento al ginocchio. L’operazione è andata bene e il giocatore ora si trova in fase di recupero. La società ha confermato che tutto è andato per il verso giusto e che Bianchi può iniziare la riabilitazione.

"AC Milan comunica che il portiere della Primavera Alessandro Bianchi è stato sottoposto ad un intervento chirurgico in artroscopia per riparare un danno osseo da impatto che ha coinvolto il ginocchio sinistro. L'operazione eseguita presso l'IRCCS Ospedale Galeazzi - Sant'Ambrogio di Milano è perfettamente riuscita. Bianchi inizierà da subito il programma riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica". Con queste parole il Milan ha annunciato attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito l'intervento chirurgico perfettamente riuscito al portiere della Primavera Alessandro Bianchi.

