Calcio serie C il Perugia inizia a pensare al Derby dell' Etruria Da monitorare gli acciaccati | Lisi a rischio operazione

Il Perugia si prepara per il Derby dell'Etruria contro l'Arezzo, in programma domenica prossima, dopo aver concluso la partita contro il Pontedera. I giocatori infortunati, tra cui Lisi, sono sotto osservazione e rischiano un intervento. La squadra si concentra sulla sfida, che rappresenta un momento importante della stagione di serie C.

L'esterno romano sarà sottoposto domani ad esami che potrebbero confermare il problema al menisco. Altri tre sotto la lente Il Pontedera è già alle spalle e per il Perugia è tempo di pensare al Derby dell'Etruria di domenica prossima contro l'Arezzo. Il giorno dopo la gara, normalmente, è quello in cui si fa la conta dei feriti. Le condizioni che preoccupano di più indubbiamente sono quelle di Francesco Lisi, uscito dal campo a fine primo tempo visibilmente claudicante per una botta ad un ginocchio. L'esterno romano verrà sottoposto ad esami specifici nella giornata di domani ma appare chiaro che si possa trattare di un problema al menisco. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

