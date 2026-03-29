Il Perugia si avvicina alla salvezza in serie C grazie alla vittoria ottenuta a Pesaro, che riduce notevolmente il rischio retrocessione. Tuttavia, i giocatori Bacchin e Verre hanno dichiarato che la partita non è ancora conclusa, sottolineando che la squadra deve continuare a lottare fino al raggiungimento dell’obiettivo. La squadra si prepara ora alle prossime sfide per consolidare la propria posizione in classifica.

Nel dopo partita parlano i protagonisti che hanno deciso la partita, con il secondo che qualche sassolino dalla scarpa se lo toglie: "Ci vuole equilibrio" Un risultato che può valere una stagione. Con il blitz di Pesaro il Perugia mette praticamente in ghiaccio la permanenza in serie C, ma non c'è nessuna intenzione di abbassare la guardia. Parola del match winner, Luca Bacchin: "Lavoro ogni giorno per queste prestazioni. La nota di merito è per tutti che hanno capito l'importanza di ottenere un risultato". Si passa alla descrizione del gol: "Ho visto che c'era spazio alle spalle della difesa, il difensore voleva togliermi palla, sono andato in profondità e sono riuscito a metterla dentro". 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Calcio serie C, il Perugia scatta verso il traguardo ma Bacchin e Verre frenano: "Non è ancora finita"

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