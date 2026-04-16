Calcio Napoli Alisson Santos cerca spazio | ballottaggio aperto in vista della Lazio

In vista della partita contro la Lazio, il portiere brasiliano del Calcio Napoli si sta preparando per un possibile impiego durante la gara, con un ballottaggio ancora aperto. La squadra sta valutando le opzioni per la formazione, mentre il tecnico sta considerando diverse alternative. La competizione tra i giocatori per un posto tra i titolari si fa più intensa, e la decisione finale dipenderà anche dalle strategie adottate durante la partita.

Il brasiliano del Calcio Napoli vuole chiudere al meglio la stagione e convincere Conte. Possibile utilizzo a gara in corso, resta in vantaggio l’ipotesi dei “Fab Four”. Il finale di stagione potrebbe rivelarsi decisivo per Alisson Santos, chiamato a conquistare un ruolo sempre più importante nel Calcio Napoli. Il calciatore brasiliano punta a sfruttare le ultime partite per guadagnare continuità e presentarsi con maggiori certezze ai nastri di partenza della prossima stagione. Secondo quanto riportato da la Repubblica, resta ancora aperto il dubbio sulla sua possibile titolarità nella sfida contro la Lazio. Il tecnico Antonio Conte non ha ancora sciolto le riserve e la decisione definitiva dovrebbe arrivare nelle prossime 48 ore.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Calcio Napoli, Alisson Santos cerca spazio: ballottaggio aperto in vista della Lazio Notizie correlate Calcio Napoli, ecco Alisson Santos: chi è il nuovo esterno offensivo azzurroIl nuovo giocatore del Calcio Napoli arriva dallo Sporting Lisbona in prestito con diritto di riscatto: il brasiliano amplia le soluzioni offensive... Calcio Napoli, Sulemana si allontana: bloccato dall’Atalanta, torna forte la pista Alisson SantosIl mercato offensivo del Calcio Napoli cambia direzione: con Kamaldeen Sulemana fermo a Bergamo per l’effetto Lookman, il club partenopeo riapre il... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Romano: Il Napoli ha una corsia preferenziale per Alisson Santos. Lui vuole restare; Napoli, deciso il futuro di Alisson Santos: verrà riscattato per 16,5 milioni di euro; Alisson Santos: ''Non mi aspettavo la chiamata del Napoli, ora l'obiettivo è rimanere. Su Conte...''; Napoli, le ultime in vista del Parma: Alisson insidia Anguissa. Hojlund recuperato. NM LIVE - Savino: Le parole di ADL? Conte deve dare una risposta, ma non penso lo faccia adesso, Alisson Santos deve giocare dall'inizio, Beukema può dare tanto al Napoli ...NAPOLI - ALBERTO SAVINO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a NAPOLI MAGAZINE LIVE, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul ... napolimagazine.com Calciomercato Napoli: Alisson Santos destinato a restareEra lo scorso mese di Gennaio quando la dirigenza del Napoli, visto anche i tanti infortunati, decise di tornare sul mercato per offrire ... calcioline.com Gazzetta - #Napoli da ringiovanire sul mercato, ma quattro over 30 saranno blindati https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Gazzetta---Napoli-da-ringiovanire-sul-mercato--ma-quattro-over-30-saranno-blindati-147348.aspx #Calciomercato facebook #Calcio, #Napoli vince ed è secondo, #Conte lusingato dalla Nazionale Al Maradona finisce 1-0 con il #Milan, segna Politano x.com