Calcio Napoli Sulemana si allontana | bloccato dall’Atalanta torna forte la pista Alisson Santos

Il Calcio Napoli si muove di nuovo sul mercato. Sulemana, che era stato accostato ai partenopei, si trova ancora bloccato dall’Atalanta a Bergamo, dove si sta facendo spazio la pista per Alisson Santos. Il club azzurro, nel frattempo, ha deciso di cambiare strategia e ha riaperto i contatti con lo Sporting Lisbona, puntando a rinforzare l’attacco.

Il mercato offensivo del Calcio Napoli cambia direzione: con Kamaldeen Sulemana fermo a Bergamo per l'effetto Lookman, il club partenopeo riapre il dialogo con lo Sporting Lisbona. Il nome di Kamaldeen Sulemana resta sul taccuino del Calcio Napoli per rinforzare l'attacco nel mercato di gennaio, ma l'operazione subisce una brusca frenata. La ragione è legata alle strategie dell'Atalanta, vicina alla possibile cessione di Ademola Lookman al Fenerbahçe. In attesa di definire il futuro di Lookman, il club bergamasco ha deciso di congelare l'uscita di Sulemana, classe 2002, considerato una pedina importante per l'equilibrio offensivo.

