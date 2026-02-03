Calcio Napoli ecco Alisson Santos | chi è il nuovo esterno offensivo azzurro

Il Calcio Napoli ha annunciato l’arrivo di Alisson Santos dallo Sporting Lisbona. Il nuovo esterno offensivo brasiliano arriva in prestito e potrà restare in azzurro anche a titolo definitivo, se il club deciderà di esercitare il diritto di riscatto. Alisson si unisce così alla squadra di Conte, offrendo nuove opzioni in attacco e dando più profondità alla rosa.

Il nuovo giocatore del Calcio Napoli arriva dallo Sporting Lisbona in prestito con diritto di riscatto: il brasiliano amplia le soluzioni offensive di Conte. Il Calcio Napoli ha rinforzato il reparto offensivo negli ultimi giorni di mercato con l'arrivo di Alisson Santos, esterno brasiliano proveniente dallo Sporting Lisbona. L'operazione è stata definita sulla base di un prestito oneroso da 3,5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a quota 20 milioni. Il classe 2002 va a colmare numericamente il vuoto lasciato dall'infortunio di David Neres, offrendo al tecnico Antonio Conte una soluzione offensiva aggiuntiva sugli esterni.

