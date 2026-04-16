Calcio fronte unico a San Siro | Malagò punta alla FIGC

Durante un evento a San Siro, la Serie A ha annunciato ufficialmente che Giovanni Malagò è il candidato scelto per diventare presidente della FIGC. La decisione è stata comunicata nel corso dell’incontro organizzato presso lo stadio, in cui si sono riuniti rappresentanti del calcio italiano. La presentazione di Malagò come candidato unico ha segnato un passo importante nella possibile riforma della gestione del calcio nazionale.

Durante l’incontro organizzato presso San Siro per l’evento Il Foglio a San Siro, la Serie A ha ufficialmente indicato Giovanni Malagò come il proprio candidato per guidare la Figc. La decisione è stata ribadita sul palco dal sostegno di figure chiave del calcio nazionale, tra cui Giuseppe Marotta, Paolo Scaroni, Ezio Simonelli e Giovanni Carnevali. Un fronte unico per la gestione federale. Il sostegno raccolto a San Siro non rappresenta una semplice dichiarazione d’intenti, ma un asse strategico che vede coinvolti i vertici delle principali realtà del sistema. Ezio Simonelli, alla guida della Lega, si è schierato con la proposta, trovando l’appoggio diretto di Giuseppe Marotta per l’Inter e di Paolo Scaroni per il Milan.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calcio, fronte unico a San Siro: Malagò punta alla FIGC Notizie correlate Malagò punta alla Figc: il precedente in Serie A, il tifo per la Roma e…il calcio a 5Il calcio a 5, la passione per la Roma, la ‘reggenza’ temporanea in Lega Serie A e ora l’investitura da parte della stessa Confindustria del pallone... Presidenza FIGC, oggi l’Assemblea di Lega Serie A: si punta alla coalizione per Malagò, c’è Lotito tra gli oppositori! La situazioneLeao Milan, la pazienza è finita! La reazione del portoghese dopo i fischi e la posizione del club: cosa aspettarsi in estate? Calciomercato Torino:... Tutti gli aggiornamenti Marotta: Rinnovo Chivu? Una formalità. Scaroni: Prima dell'estate il progetto San SiroIl presidente nerazzurro Con 20 squadre campionato intasato. Il numero 1 dei rossoneri: La qualificazione Champions da sempre il nostro unico obiettivo ... gazzetta.it Storia di San Siro, i 99 anni della Scala del Calcio. Dal concerto di Bruce Springsteen (sotto la pioggia battente) al «canto del cigno» di staseraLo chiamavano Pin o Pinogia. L’attaccante Giuseppe Santagostino ha lasciato una traccia notevole nella storia del Milan, squadra nella quale giocò dal 1921 al 1932, con 106 gol realizzati. E gli ... milano.corriere.it