Oggi si svolge l’Assemblea della Lega Serie A, con l’obiettivo di sostenere Malagò come candidato alla presidenza della FIGC. La maggioranza dei club sembra compatta, mentre tra gli oppositori spicca la presenza di un club che si schiera contro questa scelta. La discussione riguarda anche le alleanze e le posizioni dei vari rappresentanti delle squadre di calcio professionistico. La riunione prosegue con un focus sulla composizione della futura leadership.

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© Calcionews24.com - Presidenza FIGC, oggi l’Assemblea di Lega Serie A: si punta alla coalizione per Malagò, c’è Lotito tra gli oppositori! La situazione

Oggi assemblea di Lega: c'è la maggioranza per lanciare Malagò alla presidenza FigcLa Serie A è pronta a esprimere il proprio candidato alla presidenza federale: lo farà ufficialmente nell’assemblea di Lega di oggi.

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