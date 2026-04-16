Nella settimana 32 della Premier League, tra i calciatori italiani presenti nel massimo campionato inglese, solo uno ha ottenuto una vittoria. Durante questa giornata, un portiere ha festeggiato un risultato positivo, lasciando il segno tra le partite in programma. La sua prestazione ha attirato l’attenzione, offrendo un momento di gioia tra le fila dei rappresentanti italiani nel torneo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. LONDRA, INGHILTERRA – Il 12 aprile 2026, all’interno dello storico Stamford Bridge, Gianluigi Donnarumma ha vissuto un momento di pura gioia durante la partita di Premier League tra Chelsea e Manchester City. Il portiere, noto per le sue straordinarie abilità e la leadership in campo, ha festeggiato con entusiasmo il primo gol della sua squadra segnato da Nico O’Reilly, un giovane talento del Manchester City. Questo gol non solo ha segnato un’importante fase del match, ma anche un tassello significativo nella stagione del club.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Calciatori italiani in Premier League: un solo vincitore nella settimana 32.

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