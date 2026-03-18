Napoli interessato a due calciatori della Premier League

Il Napoli ha mostrato interesse per due calciatori della Premier League, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino. I nomi coinvolti sono Riccardo Calafiori e Sandro Tonali, entrambi membri della Nazionale Italiana e ex giocatori della Serie A. La società partenopea avrebbe avviato contatti per valutare un possibile trasferimento. La situazione rimane in fase di valutazione e non ci sono ancora conferme ufficiali.

Secondo una nuova indiscrezione rilanciata oggi dal quotidiano Il Mattino, il Napoli si starebbe interessando a due calciatori della Nazionale Italiana che negli ultimi anni hanno lasciato la Serie A per accasarsi in Premier: stiamo parlando di Riccardo Calafiori e Sandro Tonali. Secondo quanto riportato dal giornale partenopeo, entrambi i giocatori sono al centro di valutazioni importanti che potrebbero influenzare le prossime trattative. Per quanto riguarda Calafiori, il suo futuro in Premier League appare meno stabile di quanto si potesse immaginare. Nonostante l’Arsenal non abbia intenzione di cederlo facilmente, negli ultimi due anni qualcosa sembra non aver funzionato come previsto, complici anche diversi infortuni, aprendo spiragli a possibili cambiamenti. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Articoli correlati Il Napoli pensa a due calciatori della Roma a parametro zeroNella settimana di avvicinamento a Napoli-Roma, spunta un’indiscrezione di mercato che vedrebbe gli azzurri interessati a ben due calciatori dei... Il Napoli recupera due calciatori in vista della sfida con l’InterLa settimana di avvicinamento al big match di domenica sera di San Siro contro l’Inter, non prosegue nel migliore dei modi per il Napoli. Is Serie A the BEST League in the World Contenuti e approfondimenti su Premier League Discussioni sull' argomento ?? Juve, David tra Marsiglia e Premier! McTominay torna in Inghilterra?; Dall'Inghilterra: Il Napoli piomba su Calafiori, concorrenza di 3 top club italiani!; Dall'amore per il Napoli al razzismo subito, Ghoulam: Volevo scappare dopo la partita con l'Atalanta!; Moratti presidente del Napoli? L'ex patron dell'Inter ammette: Pensai di comprare il club azzurro. Napoli, per Conte sogni di mercato in Premier League: nel mirino anche Calafiori e TonaliTra gli obiettivi dei campioni d'Italia in carica ci sono pure Tiago Gabriel, Perrone e Pellegrino. msn.com Più Premier League che Arabia nel futuro di #Thuram. Due club si sono già mossi. Presto tutte le valutazioni x.com 2 a 0 in casa contro il Leverkusen. Qualificazione ai quarti di finale di Champions League dove affronterà lo Sporting Lisbona. Domenica giocherà la finale di Carabao Cup (la Coppa di Lega) contro il Manchester City. Primo in Premier League - facebook.com facebook