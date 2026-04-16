Un calciatore italiano è stato condannato a sei anni di reclusione dalla Corte d’Appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di primo grado riguardo a una presunta violenza sessuale di gruppo avvenuta nel 2021. La decisione giudiziaria si basa sui fatti contestati e si aggiunge a una serie di vicende giudiziarie che coinvolgono l’atleta. La sentenza mette fine a un procedimento iniziato con l’accusa di violenza sessuale di gruppo.

Il verdetto della Corte d’Appello di Firenze cala come una scure sul futuro di Manolo Portanova, confermando integralmente la sentenza di primo grado: sei anni di reclusione per la presunta violenza sessuale di gruppo avvenuta nel 2021. I giudici fiorentini, dopo una camera di consiglio durata oltre tre ore e svoltasi rigorosamente a porte chiuse, hanno ritenuto ancora valido l’impianto accusatorio che descriveva una “vittima trattata come un oggetto”, ricalcando uno dei passaggi più crudi e significativi delle motivazioni precedenti. Per il calciatore 25enne, attualmente in forza alla Reggiana, si tratta di una conferma durissima che gela le speranze di un ribaltamento immediato della vicenda giudiziaria.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Calciatore italiano condannato! L’accusa gravissima

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