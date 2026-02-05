Fabrizio Corona ha deciso di portare Mediaset in tribunale. L’ex paparazzo accusa la rete di avergli causato danni gravissimi e ora il procedimento legale è in corso. La vicenda si fa sempre più intensa e il rischio di ulteriori sviluppi è alto.

Lo scontro tra Fabrizio Corona e Mediaset si sposta ora sul piano giudiziario e i toni, già roventi, si alzano ulteriormente. Dopo l’oscuramento dei profili social e le tensioni delle ultime settimane, l’ex re dei paparazzi decide di passare all’attacco, annunciando una denuncia formale contro il gruppo televisivo. Al centro della vicenda ci sarebbero alcune iniziative che, secondo la difesa, avrebbero l’obiettivo di impedirgli di lavorare e di esprimersi liberamente, anche al di fuori dei social network. Fabrizio Corona denuncia Mediaset: ecco di cosa l’accusa. A rendere pubblica l’iniziativa è stato il suo avvocato Ivano Chiesa, che ha parlato apertamente di un’ azione legale imminente. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Le cose si mettono male: Corona denuncia Mediaset, l’accusa è gravissima!

Le cose per Corona si complicano ancora.

Dopo la denuncia di Mediaset, Fabrizio Corona replica duramente con un post sui social

