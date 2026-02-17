Roberta Bruzzone si infuria dopo essere stata accusata di un grave episodio che coinvolge anche Milo Infante. La criminologa sostiene di essere estranea alle accuse e si difende duramente, sottolineando di non aver mai avuto contatti diretti con l’accusato. Recentemente, alcuni messaggi tra Bruzzone e Infante sono stati diffusi, alimentando le voci su un presunto collegamento tra i due.

Negli ultimi mesi il rapporto professionale tra Roberta Bruzzone e Milo Infante è stato al centro di indiscrezioni e retroscena. Dopo la fine della collaborazione a Ore 14 e il passaggio più frequente della criminologa a Quarto Grado su Mediaset, sono circolate numerose ricostruzioni sul loro presunto scontro. Nelle ultime ore, però, una nuova voce ha fatto infuriare Bruzzone: l’accusa di aver diffuso messaggi privati scambiati con il conduttore, corredati addirittura da minacce. Una notizia che lei ha definito senza mezzi termini completamente falsa. Roberta Bruzzone smentisce una gravissima fake news: ecco cosa è successo. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Roberta Bruzzone è furiosa per un’accusa gravissima che le è stata rivolta: c’entra Milo Infante

Roberta Bruzzone è furiosa, dopo il litigio con Milo Infante, arriva in un altro programma: ecco quale

Roberta Bruzzone confessa che ha lasciato Ore 14 per la fine dell'amicizia con Milo Infante, "era un fratello"Roberta Bruzzone spiega perché ha lasciato il programma Ore 14.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.