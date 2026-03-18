I genitori di Avenza hanno deciso di portare la loro protesta contro il caldo estremo nel nido Le Mimose, coinvolgendo direttamente il Prefetto e i Garanti dell’infanzia. La loro iniziativa mira a richiamare l’attenzione sulla situazione, che ha portato a manifestazioni pubbliche e richieste di intervento ufficiale. La protesta si è sviluppata in modo diretto e visibile, senza passare attraverso canali intermedi.

Genitori di Avenza hanno escalato la protesta per il caldo insopportabile nel nido Le Mimose, coinvolgendo direttamente il Prefetto e i Garanti dell’infanzia. La richiesta è chiara: installazione definitiva dei condizionatori prima dell’estate del 2026, dopo mesi di silenzio amministrativo su promesse non mantenute. L’amministrazione comunale di Carrara ha amesso l’anno scorso l’insufficienza delle soluzioni temporanee come ventilatori, promettendo un progetto di climatizzazione che oggi sembra bloccato. Le famiglie, stanche di rassicurazioni vuote, hanno inviato diffide formali e stanno ora chiedendo trasparenza totale sui documenti di valutazione dei rischi e sulla copertura finanziaria dei lavori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caldo estremo: genitori di Avenza sfidano il silenzio

Articoli correlati

Sfidano il ciclone per un selfie estremo e finiscono travolti dalle ondeIl maltempo sta mettendo a dura prova il litorale jonico della Sicilia dove si registrano situazione complicate in più zone costiere.

Imperia top 10: il mare protegge dal caldo estremoImperia si conferma tra le province italiane con il clima più vivibile secondo l’Indice del clima 2026, posizionandosi al decimo posto nazionale con...

Contenuti e approfondimenti su Caldo estremo

Temi più discussi: Tra caldo estremo e aria ferma: Bologna scende nella classifica del clima; Frosinone, ondate di calore e poca ventilazione: il capoluogo ciociaro bocciato per il clima (88° posto); Meteo, maltempo in arrivo con freddo, piogge e temporali: ecco tutte le regioni colpite.

Troppo caldo al nido, i genitori portano il caso in Prefettura e ai garanti per l’infanzia: «Basta promesse»Troppo caldo al nido, i genitori portano il caso in Prefettura e ai garanti per l’infanzia: «Basta promesse» ... msn.com

Il caldo estremo in Europa è aumentato di 10 volte in 15 anniUn nuovo modello matematico permette di misurare l’impatto reale dei fenomeni climatici estremi. Uno strumento utile per prevedere i danni e stabilire le ... repubblica.it

Analizzando i dati di 156 Paesi, i ricercatori affermano che ogni mese in più di caldo estremo può aumentare sensibilmente l’inattività globale, soprattutto nelle regioni a basso reddito. https://l.euronews.com/0c9W - facebook.com facebook

Ondate di calore, caldo estremo e notti per riprendere fiato: Arezzo 55esima nella classifica del clima x.com