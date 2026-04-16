Calabria | 55 milioni per potenziare le cure agli anziani

In Calabria sono stati destinati 55 milioni di euro per migliorare i servizi di assistenza agli anziani. La regione ha ottenuto questa cifra grazie al rispetto dei requisiti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La somma sarà utilizzata per potenziare le strutture e le risorse dedicate alle persone più avanti con l’età. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore dalle autorità regionali.

La sanità calabrese ha appena sbloccato una risorsa economica di 55 milioni di euro grazie al raggiungimento dei parametri fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. I dati ufficiali di Agenas, riferiti alla situazione al 31 dicembre 2025, confermano che sono ben 44.506 gli over 65 che hanno beneficiato dell’Assistenza domiciliare integrata (ADI), superando così gli obiettivi prefissati per il sub-investimento M6C1 – 1.2.1. L’impatto della prossimità assistenziale sul tessuto sociale calabrese. Non si tratta solo di un traguardo burocratico, ma di un cambiamento che tocca direttamente le abitazioni delle famiglie in tutta la regione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calabria: 55 milioni per potenziare le cure agli anziani Notizie correlate Un semplice nutriente potrebbe potenziare le cure contro il cancroUna nuova ricerca condotta dall’University of Chicago ha rivelato un ruolo inaspettato della zeaxantina, un composto naturale noto soprattutto per i... Calabria, anziani e cure: il “taxi sanitario” colma il divario tra aree remote e accesso alle prestazioni mediche.La Calabria punta a un nuovo servizio di assistenza sanitaria domiciliare per i suoi anziani: il “taxi sanitario”. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Despar Italia, ricavi 2026 a 4,7 miliardi e investimenti per 55 milioni; Il nuovo bando per la differenziata: 30 milioni per migliorare l'ambiente; Cdm: revocato il commissariamento della sanità in Calabria, emergenza meteo al Sud; Pnrr, Azienda Zero: Ok obiettivo assistenza domiciliare, in arrivo 55mln di euro. Assistenza domiciliare, la Calabria supera il target Pnrr: in arrivo 55 milioni di euroIl dg di Azienda Zero Gandolfo Miserendino: «Dimostra l'ottimo lavoro di Regione, Aziende sanitarie e professionisti» ... corrieredellacalabria.it Calabria, 35 milioni ai Comuni per potenziare la raccolta differenziataLa Regione Calabria rafforza il proprio impegno verso un modello di sviluppo sostenibile con un nuovo avviso pubblico da oltre 35 milioni di euro, attualmente in fase di pre-informazione sul portale ... strettoweb.com Il sindacato indipendente Carabinieri Calabria interviene sull’escalation di furti a Montalto e sulle iniziative spontanee dei cittadini: “La sicurezza è compito dello Stato, il fai-da-te può essere pericoloso” - facebook.com facebook Allerta #meteo, nuovi temporali oggi pomeriggio. Attenzione in #Abruzzo, #Molise, #Calabria e #Sicilia, Lorenzo Pasqualini . x.com