Una recente ricerca condotta dall’University of Chicago ha scoperto che la zeaxantina, un composto naturale principalmente associato alla salute degli occhi, potrebbe avere effetti benefici anche nel trattamento del cancro. La sostanza, finora nota per le sue proprietà visive, potrebbe potenziare le terapie oncologiche, secondo quanto emerso dagli studi condotti. La scoperta apre nuove possibilità di utilizzo di questo nutriente in ambito medico.

Una nuova ricerca condotta dall’University of Chicago ha rivelato un ruolo inaspettato della zeaxantina, un composto naturale noto soprattutto per i benefici sulla vista. Secondo lo studio pubblicato su Cell Reports Medicine, questo carotenoide potrebbe anche rafforzare il sistema immunitario nella lotta contro il cancro. Gli scienziati suggeriscono che la zeaxantina potrebbe diventare un valido supporto alle moderne immunoterapie oncologiche, migliorandone l’efficacia. Il team di ricerca ha scoperto che la zeaxantina è in grado di potenziare l’attività delle cellule T CD8+, fondamentali per riconoscere e distruggere le cellule tumorali. Queste cellule utilizzano un recettore specifico per individuare le anomalie nell’organismo. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Un semplice nutriente potrebbe potenziare le cure contro il cancro

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