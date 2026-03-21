Lima sorride all’Italia | undici fiorettisti azzurri approdano al tabellone principale

Nella prima giornata del Gran Prix di Lima, undici fiorettisti italiani sono riusciti ad accedere al tabellone principale. La prova si è svolta con successo per la squadra maschile, che ha mostrato ottime performance. I risultati ottenuti sono stati molto incoraggianti e fanno ben sperare per le prossime fasi della competizione.

La prima giornata del Gran Prix di fioretto di Lima ha dato segnali molto positivi per l’Italia maschile. Nella tappa sudamericana del circuito internazionale, che segna anche la ripartenza dell’attività schermisti di alto livello, gli azzurri guidati dal CT Simone Vanni hanno ottenuto un risultato di grande consistenza: saranno infatti undici i fiorettisti italiani nel tabellone principale di oggi. Un numero importante, che conferma la profondità del gruppo e la capacità della squadra di farsi trovare pronta fin dalle prime battute di una gara che assegna punti pesanti per il ranking mondiale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Scherma, undici fiorettisti azzurri in tabellone nel Grand Prix di LimaL’Italia sfiora l’en plein nella qualificazioni del Grand Prix di fioretto maschile a Lima. Scherma: in Coppa del Mondo sette spadiste approdano nel tabellone principale a FujairahSaranno complessivamente sette le azzurre che saliranno in pedana nella giornata di sabato in quel di Fujairah, città degli Emirati Arabi Uniti...