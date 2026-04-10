Rieti torna il veterano | Esposito guida lo staff verso l’obiettivo

La squadra di pallacanestro di Rieti ha annunciato l’ingaggio di Riccardo Esposito come assistente allenatore. Esposito si unirà allo staff tecnico e resterà in carica fino alla fine della stagione in corso. La società ha comunicato ufficialmente questa novità, senza ulteriori dettagli sul contratto o altre operazioni legate al settore. La decisione riguarda l’obiettivo di rafforzare la guida tecnica della squadra.

La RSR Sebastiani Rieti ha ufficializzato il rinforzo del proprio staff tecnico con l’inserimento di Riccardo Esposito, che ricoprirà il ruolo di assistant coach fino al termine dell’attuale stagione agonistica. L’accordo chiude il cerchio della nuova guida tecnica della squadra, riportando in campo un profilo che conosce già da vicino la realtà cittadina. Un ritorno alle origini per lo staff tecnico. Il legame tra il nuovo assistente e la maglia della Sebastiani affonda le radici nella stagione 8687, quando Esposito militava come giocatore nelle fila del club. Il tecnico napoletano, nato il 28 giugno del 66, porta con sé un bagaglio esperienziale vastissimo maturato in diverse piazze storiche del basket italiano, tra cui Avellino, Trieste, Varese, Treviso e Gorizia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rieti, torna il veterano: Esposito guida lo staff verso l’obiettivo Obiettivo puntato sul numero 9. L’Inter ha già Esposito e lo blinda . Il Milan lo cerca: Kean o Retegui"Tanto ha ragione chi fa gol", sentenziava la sigla del programma televisivo “Goleada” a fine anni Novanta. Davide Ancelotti di nuovo con Carlo alla guida della Selecao: il tecnico torna nello staff per la preparazione MondialeMercato Inter, nerazzurri in pole sulle italiane per Goretzka! E anche Oaktree adesso ha cambiato idea Calciomercato Inter, rivoluzione in estate: 5...