Cadde da un' altezza di 5 metri durante i lavori | 5 condanne e 3 assoluzioni

Da brindisireport.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i lavori di un cantiere in provincia di Brindisi, un lavoratore è caduto da un'altezza di circa cinque metri, riportando ferite. Il processo ha portato a cinque condanne e tre assoluzioni relative all'incidente, con alcune persone condannate per lesioni personali colpose e altre per favoreggiamento personale. La sentenza si basa sui fatti accertati durante le indagini e il procedimento giudiziario.

BRINDISI - Due condanne per l'accusa di lesioni personali colpose, tre assoluzioni per lo stesso fatto e tre condanne per favoreggiamento personale. È quanto recita la sentenza di primo grado che dà una prima risposta in merito alle responsabilità di un incidente sul lavoro accaduto a Latiano.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Notizie correlate

Giugliano, cadde nel cantiere da un’altezza di 4 metri: tre condanne per lesioni gravissimeL’uomo, per cause allora in corso di accertamento, cadde rovinosamente all’interno del cantiere riportando fratture al cranio e al bacino.

Giugliano, cadde da un’impalcatura nel 2023: tre condanne per lesioni gravissimeL’uomo, per cause allora in corso di accertamento, cadde rovinosamente all’interno del cantiere riportando fratture al cranio e al bacino.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Operaio 21enne cade dal tetto di una officina, morto dopo 48 ore di agonia; Cade da sette metri d’altezza mentre lavora a una finestra: artigiano di Castel Ivano rischia la vita; Dramma a Medesano: cade da tre metri di altezza, grave un 59enne; Medesano, cade da tre metri di altezza dal cassone di un camion: 59enne ferito gravemente.

Cadde da un'impalcatura, tre condanne per la morte biancaSono stati condannati dal Tribunale di Vasto i tre imputati per la morte sul lavoro di Nicola Di Biase, l’operaio di San Salvo era caduto da un’impalcatura senza protezioni da un’altezza di 4-5 metri ... rainews.it

Apricena, operaio cadde da 7 metri di altezza: per l'autopsia è stato un incidente. La famiglia: «Non condividiamo»Sarebbe stata accidentale la caduta dal ponteggio alto circa 7 metri che il 22 aprile scorso causò la morte dell’operaio 59enne Nicola Marino, all’interno di un’azienda di lavorazione del marmo di ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.