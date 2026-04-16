Cadde da un' altezza di 5 metri durante i lavori | 5 condanne e 3 assoluzioni

Durante i lavori di un cantiere in provincia di Brindisi, un lavoratore è caduto da un'altezza di circa cinque metri, riportando ferite. Il processo ha portato a cinque condanne e tre assoluzioni relative all'incidente, con alcune persone condannate per lesioni personali colpose e altre per favoreggiamento personale. La sentenza si basa sui fatti accertati durante le indagini e il procedimento giudiziario.

BRINDISI - Due condanne per l'accusa di lesioni personali colpose, tre assoluzioni per lo stesso fatto e tre condanne per favoreggiamento personale. È quanto recita la sentenza di primo grado che dà una prima risposta in merito alle responsabilità di un incidente sul lavoro accaduto a Latiano.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Giugliano, cadde nel cantiere da un’altezza di 4 metri: tre condanne per lesioni gravissimeL’uomo, per cause allora in corso di accertamento, cadde rovinosamente all’interno del cantiere riportando fratture al cranio e al bacino. Giugliano, cadde da un’impalcatura nel 2023: tre condanne per lesioni gravissimeL’uomo, per cause allora in corso di accertamento, cadde rovinosamente all’interno del cantiere riportando fratture al cranio e al bacino. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Operaio 21enne cade dal tetto di una officina, morto dopo 48 ore di agonia; Cade da sette metri d’altezza mentre lavora a una finestra: artigiano di Castel Ivano rischia la vita; Dramma a Medesano: cade da tre metri di altezza, grave un 59enne; Medesano, cade da tre metri di altezza dal cassone di un camion: 59enne ferito gravemente. Cadde da un'impalcatura, tre condanne per la morte biancaSono stati condannati dal Tribunale di Vasto i tre imputati per la morte sul lavoro di Nicola Di Biase, l’operaio di San Salvo era caduto da un’impalcatura senza protezioni da un’altezza di 4-5 metri ... rainews.it Apricena, operaio cadde da 7 metri di altezza: per l'autopsia è stato un incidente. La famiglia: «Non condividiamo»Sarebbe stata accidentale la caduta dal ponteggio alto circa 7 metri che il 22 aprile scorso causò la morte dell’operaio 59enne Nicola Marino, all’interno di un’azienda di lavorazione del marmo di ... lagazzettadelmezzogiorno.it CADDE DA EROE! Sottotenente di Complemento Sergio Laghi, effettivo al XXIV Battaglione eritreo in Etiopia, Caduto eroicamente nella Battaglia di Mai Ceu il 31 marzo 1936. Medaglia d'Oro al Valor Militare con la seguente motivazione: "Ufficiale giovani - facebook.com facebook