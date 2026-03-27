Nel 2023, in via Epitaffio a Giugliano, un operaio di 69 anni è caduto da un’impalcatura di circa quattro metri mentre lavorava alla costruzione di un edificio. A distanza di tre anni dall’incidente, sono state pronunciate tre condanne per lesioni gravissime nei confronti dei responsabili dell’accaduto. Le sentenze riguardano presunte negligenze legate alla sicurezza sul lavoro.

L’uomo, per cause allora in corso di accertamento, cadde rovinosamente all’interno del cantiere riportando fratture al cranio e al bacino. Sul posto intervennero i carabinieri della stazione locale e i sanitari del 118 che disposero il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Pozzuoli, dove il 69enne fu ricoverato in prognosi riservata. L’area interessata venne sequestrata, mentre le indagini furono condotte dai carabinieri e dal personale dell’Asl. Nella giornata di ieri è arrivata la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, al termine di un processo celebrato con rito ordinario: la giudice Chiocca ha condannato il datore di lavoro a un anno di reclusione, mentre il committente dei lavori e il responsabile della sicurezza sono stati condannati a sei mesi ciascuno. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, cadde da un’impalcatura nel 2023: tre condanne per lesioni gravissime

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