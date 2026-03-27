A tre anni dall’incidente avvenuto nel 2023 in via Epitaffio a Giugliano, sono state pronunciate tre condanne per lesioni gravissime. L’uomo di 69 anni era caduto da un’altezza di circa quattro metri mentre lavorava alla costruzione di un immobile. L’incidente aveva causato gravi ferite, portando a un procedimento giudiziario che si è concluso con le sentenze di condanna.

L’uomo, per cause allora in corso di accertamento, cadde rovinosamente all’interno del cantiere riportando fratture al cranio e al bacino. Sul posto intervennero i carabinieri della stazione locale e i sanitari del 118 che disposero il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Pozzuoli, dove il 69enne fu ricoverato in prognosi riservata. L’area interessata venne sequestrata, mentre le indagini furono condotte dai carabinieri e dal personale dell’Asl. Nella giornata di ieri è arrivata la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, al termine di un processo celebrato con rito ordinario: la giudice Chiocca ha condannato il datore di lavoro a un anno di reclusione, mentre il committente dei lavori e il responsabile della sicurezza sono stati condannati a sei mesi ciascuno. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, cadde nel cantiere da un’altezza di 4 metri: tre condanne per lesioni gravissime

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