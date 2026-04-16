È stata confermata la condanna a 30 anni di reclusione per Elona Kalesha, accusata di aver smembrato due persone e averne nascosto i resti in valigia. La decisione è definitiva e riguarda il procedimento giudiziario che ha coinvolto la donna, di origini albanesi, e la sua presunta partecipazione nel caso. La sentenza chiude il percorso giudiziario iniziato con l’accusa e si riferisce alle accuse di omicidio e occultamento di cadaveri.

FIRENZE – E’ definitiva la condanna per Elona Kalesha, la 42enne di origine albanese imputata di duplice delitto e vilipendio di cadavere per l’omicidio dei genitori del suo ex fidanzato, avvenuto a Firenze nel 2015. La Corte di Cassazione ha confermato stasera, 15 aprile 2026, la pena di 30 anni già inflitta nei precedenti gradi di giudizio. Vittime del delitto furono i suoceri, Sheptim e Teuta Pasho. Dell’uomo e della donna, arrivati in Italia, nel 2015 in occasione dell’imminente scarcerazione del figlio ed ex fidanzato dell’assassina, che sarebbe dovuta avvenire da li pochi giorni. Ma la coppia sparì improvvisamente nel nulla. Nel mese di dicembre del 2020 i loro corpi vennero ritrovati, fatti a pezzi, all’interno di quattro trolley in una zona rurale nei pressi del carcere di Sollicciano.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Cadaveri fatti a pezzi in valigia: confermata condanna a 30 anni per Elona Kalesha

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