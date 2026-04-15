Uccise e fece a pezzi i genitori dell’ex fidanzato | condanna definita a 30 anni per Elona Kalesha

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 30 anni di carcere per Elona Kalesha, coinvolta nel cosiddetto

FIRENZE – La parola fine sul tragico caso del “delitto delle valigie” arriva dalla Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso della difesa confermando la condanna a 30 anni di reclusione per Elona Kalesha. La 42enne di origine albanese è stata riconosciuta definitivamente colpevole del d uplice omicidio e del vilipendio dei cadaveri di Teuta e Shpetim Pasho, i genitori del suo ex fidanzato, uccisi a Firenze nel novembre 2015. La decisione, giunta in serata, ricalca quanto richiesto in mattinata dal procuratore generale, rendendo irrevocabile la pena già inflitta nei primi due gradi di giudizio. La vicenda, che ha scosso profondamente l’opinione pubblica, era rimasta avvolta nel mistero per cinque anni, dalla scomparsa dei coniugi Pasho fino al macabro ritrovamento dei loro resti nel dicembre 2020.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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