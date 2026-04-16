Caccia in Umbria 2026 | date e nuove regole per fauna e agricoltura

L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha avviato la fase finale del processo legislativo per stabilire le norme e le date della caccia nella stagione 2026-27. La discussione riguarda sia la regolamentazione della fauna selvatica sia le implicazioni per il settore agricolo. La normativa, ancora in fase di definizione, si concentra su nuovi criteri e restrizioni, con l’obiettivo di regolamentare l’attività venatoria nella regione.

L'iter legislativo per definire le regole della stagione venatoria 2026-27 è entrato ufficialmente nella fase decisiva presso l'Assemblea legislativa umbra. Il testo, che ha già ricevuto un via libera preventivo in sede di Giunta regionale, è stato trasmesso alla Terza commissione presieduta da Luca Simonetti per l'esame dei dettagli tecnici e delle scadenze operative. La proposta avanzata dall'assessore Meloni punta a mantenere una continuità con la gestione dell'anno precedente, senza preveder .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caccia in Umbria 2026: date e nuove regole per fauna e agricoltura Notizie correlate Turismo in Umbria: nuove risorse, regole che evolvono e sviluppo dell’offerta esperienzialeNuove risorse per le imprese ricettive, un quadro normativo capace di evolvere insieme al settore e lo sviluppo del turismo esperienziale come... Leggi anche: Basta caccia: a Bergamo un incontro pubblico per difendere la fauna selvatica e gli ecosistemi Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Home - regione.umbria.it; Diritto allo studio Umbria 2026, approvato il piano da 500 mila euro; LAGHI DA CACCIA OASI DI BIODIVERSITÀ PER SOSTA E RIPRODUZIONE - FIDC; La Coppa Italia di Zona 2 all’Happy Valley di Cervia. Dai tortelli alle uova, dai salumi al torrone, le sagre e gli eventi di Pasqua e Pasquetta 2026Il lungo weekend che ci aspetta è un momento di tradizioni religiose, ma anche di piatti della tradizione pasquale. Gli appuntamenti dal Venerdì Santo al Lunedì di Pasquetta. siviaggia.it Migrazione pre-nuziale e laghi da caccia: le marzaiole in Umbria – VIDEOAll'insegna della continuità È Giuseppe Angiò il nuovo Presidente nazionale dell’Enalcaccia. Calabrese di Ardore, in provincia di Reggio Calabria, 61 anni, funzionario nella Pubblica Amministrazione, ... cacciapassione.com Europa a caccia di nuovo gas: il Canada emerge tra le alternative mentre crescono le tensioni globali facebook #Vanoli a caccia dell'impresa contro il #CrystalPalace: " #Fiorentina coraggiosa e libera. Futuro Vado avanti" x.com