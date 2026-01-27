Basta caccia | a Bergamo un incontro pubblico per difendere la fauna selvatica e gli ecosistemi

Un incontro pubblico a Bergamo si propone di sensibilizzare sulla tutela della fauna selvatica e sulla necessità di un rapporto più equilibrato tra uomo, ambiente e biodiversità. L’evento, organizzato nella sede di Europa Verde, invita cittadini e stakeholder a riflettere sulle pratiche di caccia e sulla conservazione degli ecosistemi locali. Un’occasione per approfondire temi legati alla tutela ambientale e a un futuro sostenibile.

Bergamo. Si terrà venerdì 30 gennaio alle 18, nella sede di Europa Verde di Via Palma il Vecchio, 93 a Bergamo l’incontro pubblico “ Basta caccia! Difendiamo la fauna, difendiamo il futuro”, un evento aperto alla cittadinanza dedicato alla tutela della fauna selvatica e alla promozione di un nuovo rapporto tra esseri umani, ambiente e biodiversità. La partecipazione è libera e aperta a tutta la cittadinanza. L’evento è organizzato da Europa Verde Bergamo, in collaborazione con Lav Bergamo e Plastic Free, realtà da tempo impegnate nella difesa dell’ambiente e dei diritti degli animali. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della protezione degli animali, della salvaguardia degli ecosistemi e della responsabilità collettiva verso le generazioni future.🔗 Leggi su Bergamonews.it

