Turismo in Umbria | nuove risorse regole che evolvono e sviluppo dell’offerta esperienziale

In Umbria, il settore turistico sta vedendo l’introduzione di nuove risorse destinate alle imprese ricettive e un quadro normativo che si adatta alle esigenze del mercato. L’obiettivo è ampliare l’offerta di esperienze per i visitatori, puntando sulla diversificazione delle proposte e sul rafforzamento della competitività della regione come meta turistica.

Nuove risorse per le imprese ricettive, un quadro normativo capace di evolvere insieme al settore e lo sviluppo del turismo esperienziale come direzione strategica per rafforzare la competitività della destinazione Umbria. Sono questi alcuni dei temi emersi dalla quarta edizione di Up Hotel.