Dissesto idrogeologico Cammarota al Commissario Panico | Cabina di regia a partire dal lungomare

Il dissesto idrogeologico torna a preoccupare i cittadini di Taranto. Il commissario prefettizio Vincenzo Panico ha annunciato che si creerà una cabina di regia per affrontare il problema, a partire dal lungomare. La priorità sarà intervenire subito dove il terreno mostra segni di instabilità, senza perdere tempo in chiacchiere. La città ha bisogno di azioni concrete, e il commissario si impegna a mettere in atto misure rapide per proteggere il territorio e i residenti.

"Il dissesto idrogeologico ha mostrato il suo volto più feroce nelle ultime settimane nel capoluogo. La linea dettata dal commissario prefettizio Vincenzo Panico lascia trasparire tutta l'intenzione di occuparsi dei veri problemi della città senza limitarsi all'ordinaria amministrazione. Si riparta dalla tutela del territorio istituendo una cabina di regia per monitorare il fenomeno". E' l'appello del già consigliere comunale e presidente della Commissione Trasparenza Antonio Cammarota, il quale rilancia l'allarme relativo al lungomare e alle numerose criticità emerse in città nelle ultime settimane tra cedimenti, crolli e voragini apertesi in strada.

