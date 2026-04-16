Buonfiglio spiega | Ho ricevuto molte pressioni per commissionare la FIGC ma non siamo legittimati a farlo Sul prossimo presidente federale dico questo

Il presidente del Coni ha commentato le pressioni ricevute per coinvolgere la FIGC, precisando che non sono autorizzati a farlo. Ha inoltre condiviso alcune considerazioni sul prossimo presidente federale, senza entrare in dettagli specifici. Le sue dichiarazioni arrivano in un momento di attesa per le future nomine nel calcio italiano, mentre si continua a seguire da vicino lo sviluppo delle questioni legate alla gestione sportiva.

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