Presidente FIGC Abodi spiega | Serve collaborazione altrimenti l’esperienza contro la Bosnia rischia di non avere senso Gravina? Penso questo

Il ministro per lo Sport ha commentato la situazione della FIGC, sottolineando l’importanza della collaborazione per rendere utile l’esperienza contro la Bosnia. Ha anche parlato di Gabriele Gravina, che si è dimesso dal suo ruolo di presidente. Le sue parole sono state riportate da un giornalista che ha seguito le dichiarazioni ufficiali. Non sono stati forniti altri dettagli o commenti aggiuntivi in questa occasione.

di Angelo Ciarletta Presidente FIGC, Il ministro per lo Sport Andrea Abodi ha spiegato la situazione e ha parlato anche del dimissionario Gabriele Gravina. Il ministro per lo Sport Andrea Abodi, intervenendo al Luiss Sport Forum, ha delineato una visione pragmatica per il futuro della FIGC, sottolineando che la stabilità del sistema non dipende solo dai numeri, ma da una reale convergenza di interessi e programmi.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Secondo il Ministro, il recente insuccesso dell’ Italia contro la Bosnia deve fungere da catalizzatore per affrontare i nodi strutturali del movimento.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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