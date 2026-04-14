Giovanni Malagò | Non sono candidato alla FIGC ma è impressionante il riconoscimento che ho ricevuto
Giovanni Malagò ha dichiarato di non essere candidato alla presidenza della FIGC, ma ha espresso soddisfazione per il riconoscimento ricevuto dai club di Serie A, definendolo
Giovanni Malagò non si sbilancia sulla sua possibile candidatura a presidente della FIGC ma si sente lusingato dalla fiducia in lui dei club di Serie A: "È oggettivamente impressionante".🔗 Leggi su Fanpage.it
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