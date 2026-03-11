Apple ha distribuito oggi la quarta beta di iOS 26.4 agli sviluppatori, introducendo 163 nuove emoji che arriveranno sui dispositivi Apple. Con questa versione, l’azienda ha mostrato in anteprima alcune delle emoji previste per il 2025, lasciando intuire le novità che presto saranno disponibili per gli utenti iPhone. La presentazione si concentra principalmente sui cambiamenti legati agli emoji nel nuovo aggiornamento.

Apple ha rilasciato oggi la quarta beta per sviluppatori di iOS 26.4, e con essa ha svelato un’anteprima delle nuovissime emoji della lista 2025. Tra le novità più curiose spiccano una faccia distorta, ballerini di danza classica, un’orca e un forziere del tesoro. Questo aggiornamento introduce ben 163 nuovi design di emoji sulla tastiera di Apple, un numero significativo che promette di arricchire considerevolmente il nostro vocabolario visivo digitale. Di queste 163 emoji, 13 rappresentano concetti completamente nuovi, mentre le restanti 150 sono sequenze di tonalità della pelle per emoji già esistenti. Nello specifico, Apple ha finalmente introdotto il supporto completo alle varianti di carnagione per le emoji Persone che lottano e Persone con orecchie da coniglio, colmando una lacuna che molti utenti avevano segnalato da tempo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Apple ha nascosto 163 nuove emoji in iOS 26.4: ecco cosa arriverà sul tuo iPhone (e quando)

