Daniil Medvedev chiede aiuto | Ho perso tutti i miei bagagli mi servono per giocare il Miami Open

Daniil Medvedev ha annunciato di aver smarrito tutti i suoi bagagli prima dell’inizio degli Open di Miami. Il tennista russo ha pubblicato un messaggio sui social chiedendo assistenza, rivolgendosi direttamente alla compagnia aerea. La perdita dei bagagli lo mette in difficoltà in vista della competizione, che si svolge nel corso della settimana.

Daniil Medvedev ha perso tutti i suoi bagagli prima di giocare gli Open di Miami. Il tennista russo chiede aiuto sui social e si rivolge direttamente alla compagnia aerea. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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